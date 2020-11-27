ПДД и мытье автомобильных фар на дорогах: школьникам Алматы разъясняют права

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий в дежурных классах ряда общеобразовательных школ проходят уроки безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского филиала партии «Nur Otan».

Представители полиции разъясняют правила дорожного движения, раздают обучающие книги, а также рассказывают, как необходимо вести себя вне дома.

Кроме того, сотрудниками ювенальной полиции города Алматы совместно с нуротановцами проводится профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних, занимающихся протиранием и мытьем фар автомашин на улицах города.

«В результате таких работ только с начала августа выявлено порядка 30 аналогичных фактов. В двух случаях несовершеннолетним уже было по 16, а значит они являются субъектом правонарушения и могут нести полную ответственность за свои действия. В отношении них составлены административные протоколы по ст.449 КРКоАП. С детками поменьше и их родителями проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных фактов. Взрослые, в частности, предупреждены о том, что в случае допущения правонарушений они будут привлечены к административной ответственности по ст.127 КРКобАП по факту ненадлежащего выполнения своих родительских обязанностей. Благо, повторно совершенных случаев среди подростков не выявлено», - рассказывает начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В полиции, между тем, отметили, что большинство опрошенных родителей сетуют, что не знали, чем занимаются их дети.

«Хотелось бы отметить, что алматинскими полицейскими с партийцами на регулярной основе проводится работа по оказанию необходимой помощи в решении проблем, входящих в их компетенцию, а также проверки с профилактическими беседами, в частности с неблагополучными семьями и конечно же оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Правопорядок», «Дети в ночном городе» и многие другие», - добавил спикер.

В целом, как отмечают в департаменте внутренних дел, благодаря таким мероприятиям подростковая преступность снизилась на 40%.



