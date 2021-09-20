ПЦР-тестирование для невакцинированных работников ввели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал новое постановление №21 от 20 сентября об ограничении допуска на работу невакцинированным лицам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) промышленных предприятий», - сообщили прессе в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

«При этом необходимо обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)», - сказано в документе.

Эти нововведения прописаны в новом (№ 20) постановлении главного государственного санитарного врача Павлодарской области. Оно вынесено из-за неустойчивой эпидситуации в регионе и для недопущения распространения коронавирусной инфекции, добавили в ДСЭК.

«Деятельность центров обслуживания населения филиала (ЦОН), отделений АО «Казпочта» допускается в штатном режиме (ранее было в будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 часов до 18:00 часов, суббота, воскресенье и праздничные дни запретить)», - добавили в департаменте.

В новом постановлении разрешается проводить спортивные мероприятия без зрителей (при пустых трибунах). Ранее, напомнили эпидемиологи, было запрещено проводить все спортивные мероприятия. Постановление вступает в силу со дня подписания.

«Напоминаем жителям Павлодарской области о необходимости соблюдения карантина, ношения масок, соблюдения дистанцирования и дезинфекционных мер», - обратились в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 сентября, Павлодарская область находится в «красной» зоне по распространению КВИ.