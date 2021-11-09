ПЦР-тест для определения штаммов COVID-19 разработали британские ученые

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Группа ученых из Великобритании разработала метод, позволяющий определять различные штаммы коронавируса в образцах, взятых из носоглотки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование, опубликованное на портале medRxiv.

Несмотря на быструю разработку и внедрение вакцин против коронавирусной инфекции, во всем мире наблюдается непрерывный рост пандемии. Это может быть связано с появлением новых вирусных штаммов с множественными спайковыми мутациями, которые делают вирус устойчивым. Таким образом, быстрое и точное определение вирусных вариантов важно для отслеживания передачи вируса и оценки риска.

Авторы исследования разработали метод количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, который может определять штаммы коронавируса или линии происхождения коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) в респираторных образцах. Данный метод позволяет определять штаммы COVID-19 даже в образцах с низким содержанием вирусной РНК или деградированной РНК.

В ходе исследования британские ученые проверили около 700 образцов данных инфицированных людей в Великобритании и около 300 образцов данных - в Бразилии при помощи метода аллель-специфической зондовой ПЦР. Кроме того, они сравнили чувствительность метода ПЦР с аллель-специфической пробой с обычным ПЦР-тестом в обоих исследованиях.

Анализ образцов из обоих испытаний показал, что метод ПЦР с аллель-специфической пробой на 25% лучше обнаруживает вирусные штаммы в образцах, чем обычный ПЦР-тест.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что новый метод показал 100% чувствительность для «альфа»-варианта, а также 90% чувствительность для «гамма»-варианта коронавируса. К тому же, в будущем новый метод может модифицироваться под определение новых штаммов коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что портал medRxiv публикует предварительные данные научных исследований, которые не рецензированы и, следовательно, не должны рассматриваться как окончательные, или как установленная информация.



