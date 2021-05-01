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    22:13, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    ПЦР-справку отменили для прибывающих в РК граждан, получивших вакцину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, получившие вакцинацию (при наличии паспорта о вакцинации), могут не предоставлять ПЦР-справку при пересечении границы РК согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу проводятся мероприятия в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

    - все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением:

    - детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан;

    - экипажей авиакомпаний;

    - граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

    Также аналогичное мероприятия проводятся в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

    Постановление вступает в силу с 00 часов 3 мая 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Другие государственные органы Главная Общество Минздрав РК
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