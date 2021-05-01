ПЦР-справку отменили для прибывающих в РК граждан, получивших вакцину
Согласно документу проводятся мероприятия в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:
- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением:
- детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан;
- экипажей авиакомпаний;
- граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.
Также аналогичное мероприятия проводятся в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.
Постановление вступает в силу с 00 часов 3 мая 2021 года.