Паводок в СКО: перелив на Сергеевском водохранилище – более одного метра

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поднимается уровень воды на реках Есиль и Бабыкбурлык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидрологических постах на реке Есиль подъем уровня воды варьируется от 22 до 285 см. Наибольший подъём у города Сергеевки, наименьший - в Петропавловском водохранилище.

Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки увеличился на 71 см и составляет 919 см. Объём возрос до 840 млн кубических метров. Перелив через гребень - 119 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 634 кубических метра в секунду.

«На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы уровни воды снижаются. За сутки падение составило от 4 до 89 см. Больше всего вода упала на гидропосту реки Камысакты, возле села Ясновки - 89 см. Эта речка впадает в озеро Большой Тарангул. На озере начался подъем уровня воды. За сутки – плюс 12 см. Лед потемнел. На большинстве пунктов на малых реках лёд отсутствует», - сообщили в филиале «Казгидромета».