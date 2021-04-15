Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Паводок в СКО: перелив на Сергеевском водохранилище – более одного метра

    15 Апреля 2021, 13:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области поднимается уровень воды на реках Есиль и Бабыкбурлык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидрологических постах на реке Есиль подъем уровня воды варьируется от 22 до 285 см. Наибольший подъём у города Сергеевки, наименьший - в Петропавловском водохранилище.

    Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки увеличился на 71 см и составляет 919 см. Объём возрос до 840 млн кубических метров. Перелив через гребень - 119 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 634 кубических метра в секунду.

    «На малых реках области Иманбурлык, Акканбурлык, Камысакты, Шарык, Муккыр, Шагалалы уровни воды снижаются. За сутки падение составило от 4 до 89 см. Больше всего вода упала на гидропосту реки Камысакты, возле села Ясновки - 89 см. Эта речка впадает в озеро Большой Тарангул. На озере начался подъем уровня воды. За сутки – плюс 12 см. Лед потемнел. На большинстве пунктов на малых реках лёд отсутствует», - сообщили в филиале «Казгидромета».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске - аким СКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане