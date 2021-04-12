Паводок в СКО: опасения есть по всем районам

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на этой неделе возможно осложнение паводковой ситуации. В регионе ожидается по 15 градусов тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О паводковой ситуации на утро 12 апреля рассказал начальник управления в кризисных ситуациях Рустем Жумагалиев. По его словам, пока ситуация стабильная. Проводится мониторинг подъема рек и озер. Сейчас незначительный подъем воды наблюдается на малых реках в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова и по реке Есиль.

«Пока массовых затоплений в населенных пунктах нет. Зафиксировали два перелива. В селе Имантау подтопленной оказалась одна теплица. Две трубы не справились с потоком талых вод и произошел перелив. Сейчас воды там нет», - сказал Р. Жумагалиев.

Ситуация по области может кардинально измениться уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем повысится до 15 градусов тепла. Положительный температурный фон будет сохраняться и в ночное время.

«Происходит скопление талых вод, формируются стоки. Опасения есть по всем районам. 80% территории покрыто снегом. Ежедневно получаем космоснимки. Меньше всего снега в Акжарском и Айыртауском районе – около 20-30% территории покрыто. Снега много еще в северных районах области», - сообщил Р. Жумагалиев.

Он отметил, что сегодня увеличились сбросы воды на Селетинском водохранилище до 100 кубометров в секунду. Пока цифры не критичные. По словам Р. Жумагалиева, более опасны залповые сбросы. Тем не менее, группировки спасателей уже направляют в районы, которые могут пострадать от реки Селеты.

«Везде выставили посты. Проводим мониторинг. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 90%. До перелива через гребень осталось 59 см. Запас есть. Но накопление воды еще будет. Петропавловское водохранилище заполнено на 91%. Пока еще наблюдается ледостав. Но на этой неделе уже ожидаем ледоход. На озере Большой Тарангул за сутки уровень воды поднялся на один сантиметр и составляет 322 см. Пока еще поверхность покрыта льдом. При подъеме до 350-360 см наблюдается выход из берегов», - сказал Р. Жумагалиев.