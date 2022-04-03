Паводок в СКО: начался подъем уровня воды на малых реках

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На реках в Северо-Казахстанской области поднимается уровень воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», сегодня, 3-го апреля, на реке Есиль и ее притоках наблюдается ослабление ледовых явлений, на малых реках - подъём уровня воды. За счёт талого стока начался небольшой подъём на реке Есиль вблизи сел Покровка и Новоникольское - 4 и 9 см, соответственно.

Подъём за сутки составил от 1 до 47 см. Максимальный подъём воды по области за сутки зафиксирован на гидропосту на реке Шагалалы у села Северное. На гидропосту реки Есиль в Петропавловске, у нижнего бьефа, отмечается снижение уровня воды на 2 см.

На трансграничном посту на реке Есиль у села Долматово уровень воды за последние сутки не изменился и составляет 473 см.

Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки не изменился - 643 см, объём 522 млн кубических метров. Водохранилище заполнено на 75%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубометров в секунду.

На гидропосту на озере Большой Тарангул в селе Корнеевке зафиксирован подъём уровня воды за сутки на 6 см - до 314 см. Ледостав, толщина льда 95 см.

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой ведутся на 19 гидропостах, 16 из которых расположены на реке Есиль и её притоках, два - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, одно - на озере Большой Тарангул.

Фото:osn.com.ua