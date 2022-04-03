Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Паводок в СКО: начался подъем уровня воды на малых реках

    3 Апреля 2022, 15:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На реках в Северо-Казахстанской области поднимается уровень воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», сегодня, 3-го апреля, на реке Есиль и ее притоках наблюдается ослабление ледовых явлений, на малых реках - подъём уровня воды. За счёт талого стока начался небольшой подъём на реке Есиль вблизи сел Покровка и Новоникольское - 4 и 9 см, соответственно.

    Подъём за сутки составил от 1 до 47 см. Максимальный подъём воды по области за сутки зафиксирован на гидропосту на реке Шагалалы у села Северное. На гидропосту реки Есиль в Петропавловске, у нижнего бьефа, отмечается снижение уровня воды на 2 см.

    На трансграничном посту на реке Есиль у села Долматово уровень воды за последние сутки не изменился и составляет 473 см.

    Уровень воды в Сергеевском водохранилище за сутки не изменился - 643 см, объём 522 млн кубических метров. Водохранилище заполнено на 75%. Сброс воды осуществляется со скоростью 13,4 кубометров в секунду.

    На гидропосту на озере Большой Тарангул в селе Корнеевке зафиксирован подъём уровня воды за сутки на 6 см - до 314 см. Ледостав, толщина льда 95 см.

    Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой ведутся на 19 гидропостах, 16 из которых расположены на реке Есиль и её притоках, два - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, одно - на озере Большой Тарангул.

    Фото:osn.com.ua

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    Заморозки прогнозируют в СКО
    Сильные дожди идут в СКО
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане