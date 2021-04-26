Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Паводок в СКО: началась вторая волна

    26 Апреля 2021, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается подъем уровня воды на реке Есиль, началась вторая волна паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в районе села Новоникольское Кызылжарского района зафиксирован пик половодья 25 апреля. Сейчас уровень воды в этом районе снижается. Прибывает вода вниз по течению.

    Подъем уровня воды наблюдается в Петропавловске. В 8 часов утра он достиг одной тысячи сантиметров. Вода приближается к критической отметке в 1004 см. Пик паводка в городе, ориентировочно, ожидается 27-30 апреля на уровне 1020-1035 см.

    На Сергеевском водохранилище перелив снизился до 51 см. Сброс воды сократился до 198 кубических метров в секунду.

    Вторая волна паводка подошла 25 апреля к гидропосту в селе Токсан би. Вода в реке Есиль за сутки здесь возросла на 9 см. По данным «Казгидромета», в ближайшее время начнётся подъём воды на Сергеевском водохранилище. В гидрометеорологической службе заверили, что объём воды незначительный - пик второй волны не превысит первую.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО
    В 12 раз увеличено финансирование ремонта дорог в Петропавловске - аким СКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане