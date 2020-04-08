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    Паводок в СКО: на малых реках взрывают и дробят лед

    8 Апреля 2020, 11:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов на брифинге рассказал о паводковой ситуации в регионе за минувшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Осложнение паводковой ситуации спасатели наблюдали 7 апреля в Айыртауском и районе имени Г. Мусрепова – там, где берут истоки малые реки-притоки реки Есиль. Значительно поднимался уровень воды – до опасных значений. Там проводили превентивные инженерные мероприятия. Привлекали спецтехнику, экскаваторы, бульдозеры. Ни одного двора и дома вода не подтопила.

    «В районе сел Гусаковка и Константиновка Айыртауского района образовывались заторы, что приводило к подъему уровня воды в реке Бабыкбурлык. Дополнительно привлекали взрывников из Акмолинской области. Взрывы и дробление льда экскаватором позволили снизить уровень и пропустить большие объемы воды вниз по течению», - сообщил Р. Камалов.

    Уровень воды поднимался и у сел Чистополье и Рузаевка района имени Г.Мусрепова. 8 апреля температура воздуха понизилась до минусовых значений. Пока на малых реках повышения уровня воды нет.

    «Думаем, что сегодня и завтра должны пропустить большие объемы воды по ним, которые придут в чашу Сергеевского водохранилища. Будем работать в напряженном режиме. Исходя из того, что прогнозировалась и наблюдалась высокая норма осадков, сконцентрировали внимание на райцентре Новоишимское Тимирязевского района там, где еще до конца не сошел снег. На полях делали пропуски талых вод, пришедших с полей Костанайской и нашей областей. Больших проблем не увидели. Земля впитывает осадки. Это нам в помощь», - отметил Р. Камалов.

    Все гидротехнические сооружения области работают в штатном режиме. Утром 8 апреля перелив через гребень плотины в Сергеевском водохранилище достиг 127 см.

    «Наблюдаем пропуск воды вниз по течению. В ближайшие дни уже перейдем на мониторинг ситуации вниз по руслу реки Есиль – от водохранилища до границы с Тюменской областью. Основные подъемы уровня воды будем наблюдать вниз по течению. Те сбросы воды, которые осуществляются с Сергеевского водохранилища, заполняют поймы и старицы. До наполнения основного русла необходимо еще несколько дней», - сказал Р. Камалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Паводок МВД РК
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