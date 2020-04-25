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    Паводок: на высокопроходимой технике доставляют продукты в микрорайон Петропавловска

    25 Апреля 2020, 15:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Поселок Заречный в Петропавловске из-за подъема уровня воды в реке Есиль отрезало от основной части города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на территории поселка и вблизи мест переливов выставили мобильные посты. Спасатели мониторят паводковую обстановку, чтобы в случае ухудшения ситуации эвакуировать жителей поселка.

    Из Заречного жители могут выйти по пешеходному мостику. Продукты и товары первой необходимости в поселок доставляют на высокопроходимой технике.

    «С утра и до вечера курсирует спасательный автомобиль повышенной проходимости КАМАЗ. Он занимается доставкой продуктов в магазины. Силами департамента, местных исполнительных органов и личного состава воинской части 6637 Национальной гвардии РК в Заречном и расположенном рядом с Петропавловском селе Тепличном идут работы по наращиванию земляных валов. Они защищают от воды крайние улицы населённых пунктов», - отметили в пресс-службе.

    Повышения уровня воды в реке Есиль вблизи Петропавловска пока не наблюдается. Спасатели ожидают, что в ближайшие дни начнется постепенное его снижение на подтопленных участках дорог.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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