Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Паводковые воды размыли переправу через реку в ЗКО

    31 Марта 2022, 16:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области паводковые воды размыли переправу на окраине села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил аким Каратобинского района Кадыржан Суюгалиев, инцидент произошел 30 марта в селе Актайсай Каракольского сельского округа.

    По словам акима, погода резко потеплела и из-за таяния снега поднялась вода в русле реки Таян. Река Таян впадает в Куагаш, а Куагаш - в реку Жаксыбай.

    «Порывы паводковых вод в 17:20 полностью снесли и размыли переправу через реку Жаксыбай (60 метров) у входа в село Актайсай. Угрозы населенному пункту от паводка нет», - сообщил Кадыржан Суюгалиев.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал на брифинге в СЦК о том, насколько дамбы готовы к паводкам в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Происшествия Акимат Паводок Регионы Казахстана Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске