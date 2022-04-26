Паводковые воды размыли дорогу в село Багыс в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Дорога республиканского значения огорожена, проезд запрещен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного акимата, на сегодняшний день ситуация в Казыгуртском районе начала стабилизироваться. В двух районах в результате ливневых дождей вода попала в дома 11 населенных пунктов в 7 сельских округах. Количество погибшего скота достигло 370. Сотрудники ДЧС всю ночь проводили работу по откачке воды с помощью мотопомпы.

Волонтеры из числа сельской молодежи оказывают помощь населению. Для оказания помощи жителям 4 населенных пунктов Казыгуртского района собралось свыше 100 волонтеров из города Шымкент и разных районов области. Они активно вовлечены в работу по очистке грязи в подтопленных домах, дворах и улицах.

Ранее сообщалось, что жителям Туркестанской области дадут компенсацию за погибший скот.



