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    Паводковые воды размыли дорогу в село Багыс в Туркестанской области

    26 Апреля 2022, 10:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Дорога республиканского значения огорожена, проезд запрещен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного акимата, на сегодняшний день ситуация в Казыгуртском районе начала стабилизироваться. В двух районах в результате ливневых дождей вода попала в дома 11 населенных пунктов в 7 сельских округах. Количество погибшего скота достигло 370. Сотрудники ДЧС всю ночь проводили работу по откачке воды с помощью мотопомпы.

    Волонтеры из числа сельской молодежи оказывают помощь населению. Для оказания помощи жителям 4 населенных пунктов Казыгуртского района собралось свыше 100 волонтеров из города Шымкент и разных районов области. Они активно вовлечены в работу по очистке грязи в подтопленных домах, дворах и улицах.

    Ранее сообщалось, что жителям Туркестанской области дадут компенсацию за погибший скот.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Происшествия Видео Паводок Регионы Дороги МЧС ДЧС Вода
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