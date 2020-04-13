Паводковую ситуацию в Акмолинской области оценили с воздуха

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин оценили паводковую ситуацию в Зерендинском, Сандыктауском и Атбасарском районах с воздуха. В ходе облёта они осмотрели паводкоопасные участки в самом Атбасаре, русло реки Жабай и насыпной земляной вал, защищающий город от воды, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Берегоочистительные работы русла реки Жабай от растительности проведены в границах Атбасара и железнодорожного моста, также выполнено расширение и углубление русла.

По словам Юрия Ильина, паводковая ситуация в Атбасарском районе остаётся стабильно сложной. Что касается реки Жабай, до критического уровня воды ещё 1,6 метра. Резкое повышение воды возможно в течение 7-10 дней.

«Зима в этом году выдалась на редкость многоснежной, в 2,5-3 раза снегозапасы превышали средние многолетние значения. Мы серьезно готовились к паводку, провели большую работу, город защищен насыпным валом, мы его укрепили», - отметил Ермек Маржикпаев.

Аким области напомнил о переселенных в новые квартиры пострадавших от паводка атбасарцев в прошлые годы. В зоне возможного подтопления проживают порядка 450 семей. Для них в Атбасаре будут построены пять 100-квартирных домов.

Ежегодно в период паводка в зоне риска оказывается СШ №1 города Атбасара. Здание капитально ремонтировалось. В текущем году приняты меры для защиты здания, мешки с песком заранее уложены по периметру. Но полностью решить эту проблему можно, огородив школу литым бетонным забором, стоящем на таком же литом фундаменте. Высота его должна превышать максимально возможный подъем уровня воды в реке Жабай. Аким района Аманбек Калжанов озвучил стоимость сооружения по ПСД - 12 млн тенге.

«Сумма для бюджета небольшая, если это действительно защитит школу, то почему бы и не построить монолитный забор», - сказал глава региона.

Помимо первой школы в зоне подтопления находятся средняя школа №4 и коррекционная школа. Вокруг школ ведется укладка мешкотары, на сегодня уложены порядка 23,7 тыс. мешков с инертным материалом.

Ермек Маржикпаев проинспектировал блокпост на трассе Атбасар - Шуйское, созданный в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции. По городу Атбасару установлены 6 блокпостов, задействованы порядка 50 сотрудников отдела полиции и санитарных служб.

Аким области посетил и центральную районную библиотеку имени И. Есенберлина, в которой планируется проведение текущего ремонта в рамках программы «Дорожная карта занятости».

В этот же день Ермек Маржикпаев осмотрел и оценил состояние Айдабульской плотины в Зерендинском районе.

Фото Айбека Даньярова