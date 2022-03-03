Паводковая ситуация в регионе стабильная – начальник ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О паводковой ситуации в Карагандинской области рассказали на брифинге начальник департамента по ЧС области Мурат Катпанов и начальник отдела гидрологии филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области Ильяс Сейткалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Паводковая ситуация в области стабильная. По данным Казгидромета, объем влагозапасов в бассейне рек Нура, Шерубай-Нура, Сарысу, Кенгир, Токрау ниже среднемноголетних значений на 25-45 %.Осеннее увлажнение почвы ниже нормы в бассейнах рек Нура, Кенгир и Сарысу на 13-62 %, в пределах нормы в бассейне реки Шерубай-Нура. Выше среднемноголетних значений на 25% в бассейне реки Токрау. Предварительный ожидаемый объем стока весеннего половодья ниже норм прошлогодних показателей», - сообщил Мурат Катпанов на брифинге в службе региональной коммуникаций.

Противопаводковые работы проводятся согласно утвержденному акимом области плану мероприятий.

На особый контроль взяты 158 населенных пунктов, подверженных паводкам. Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при угрозе и возникновении ЧС.

Из населённых пунктов вывезено почти 652 тыс.м3 снега. Эти работы продолжаются.

Также очищено семь каналов протяженностью 8,9 км и шесть арыков протяженностью 7,1 км, проведена нарезка водоотводящих траншей протяженностью 5,1 км.

Для ликвидации последствий ЧС паводкового периода на территории области планируется задействовать силы и средства в количестве 383 формирований, с численностью более 8000 человек,более 2400 единиц техники.

«Контроль за паводковой обстановкой, координация действий органов управления по ликвидации ЧС будет осуществляется областным противопаводковым штабом. Оперативные группы проводят объезды паводкоопасных населённых пунктов. Проведено 96 сходов с населением с охватом болем 7000 человек», - сказал Мурат Катпанов.

Спикеры призвали жителей частного сектора своевременно позаботиться о противопаводковых мероприятиях на собственных территориях. Своевременная очистка арычной системы, вывоз снега и другие превентивные меры, принимаемые жителями частного жилого сектора, являются важной профилактической мерой и помогут предотвратить подтопления дворовых территории и строений.