Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Силы и средства коммунальных служб города и районных управлений по ЧС выдвинуты на опасные участки заблаговременно. До начала выпадения осадков были подготовлены инертные материалы.

По состоянию на 15.00 зарегистрировано 10 случаев подъема дождевых вод. По пяти адресам продолжается откачка воды и расчистка арыков.

В Медеуском районе вода скопилась по улице Есенберлина, около дома 221. На месте работают сотрудники коммунальных организаций, производится очистка арычной сети.

В Медеуском районе по улице Жанибекова, 76 вода скопилась во дворе. На месте работают сотрудники коммунальных организаций, производится очистка арычной сети.

В Алмалинском районе очищают арычную сеть, где произошло скопление воды: по проспекту Абая, угол улицы Наурызбай батыра; по улице Муканова, около дома 172; улице Бруно, около дома 1.

Вода скопилась во дворах по улице Розыбакиева 5 «а»; улице Карасай батыра, 315; улице Брусиловского, 100 «а». На месте задействованы силы и средства коммунальных организаций.

В Алатауском районе коммунальные службы выехали в микрорайон Карасу, на улицу Аралкум, 22.

В Жетысуском районе по проспекту Райымбека, 265/1 коммунальные организации работают на территории ресторана «Нурым».

Причина затоплений - засорение арычной сети твердо-бытовыми отходами.

Напомним, ранее ДЧС на основании штормового предупреждения от 14 августа 2021 года о прогнозе местами сильных дождей информировало о формировании склоновых стоков и подъемов уровней воды на реках.



