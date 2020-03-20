Паводковая опасность сохраняется в столице и пяти областях - КЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня паводковая опасность сохраняется в Акмолинской, Карагандинской, ВКО, СКО, Костанайской областях и Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В 309 населенных пунктах существует риск подтоплений в период весеннего половодья. В целях снижения воздействия паводковых и талых вод на население и транспортную инфраструктуру в регионах страны органами гражданской защиты проводятся противопаводковые мероприятия», - отмечается в сообщении.

Так, за прошедшие двое суток в Акмолинской области в Целиноградский и Аршалынский районы областным ДЧС были направлены дополнительные силы и средства в количестве 77 человек личного состава и 5 единиц техники, 2 мотопомп, 2 плавсредств. Сформированные колонны направлены непосредственно для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ при осложнении прохождения паводковых вод.

На реках Костанайской и Северо-Казахстанской областей в целях обеспечения прохождения ледохода на равнинных реках и предотвращения ледовых заторов проведены взрывные работы.

В Восточно-Казахстанской области проведены аэровизуальные обследования паводковой обстановки и выработки необходимых мер по недопущению, минимизации возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

На территории Павлодарской области проведены превентивные мероприятия, направленные на снижение угроз населенным пунктам и дорогам в паводковый период. Так, за два дня вывезено 7 тысяч тонн снега, задействовано 345 единиц техники. Дорожными службами из имеющихся 1 351 водопропускных сооружений очищено 1227. Для отвода талых вод с сельской местности пробиваются отводные каналы.

В регионах страны проведены работы по очистке 11 тысяч километров арыков и каналов, вывезено 13 миллионов м3 снега, очищено более 17 тысяч водопропускных сооружений на автомобильных дорогах и 5 тысяч на железнодорожных путях. Осуществлено строительство и ремонт 165 км защитных дамб, берегоукрепление, дноуглубление, спрямление русел свыше 400 км паводкоопасных рек и устройству 160 км водоотводных каналов.

К тому же, на реках Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей совершено 111 подрывов.

Согласно данным РГП «Казгидромет», объем влагозапасов уменьшился в бассейнах рек Акмолинской и Карагандинской областей на 5-15%, в бассейнах рек Костанайской на 5-55%, а в Северо-Казахстанской области без существенных изменений.

Глубина промерзания почвы уменьшилась в бассейнах рек в Акмолинской (на 1-3 см), Актюбинской (1-7 см), Карагандинской (2-16 см) и Костанайской (1-3 см) областей.

На сегодня площадь покрытия снегом на территории страны составляет 51%.

Уровень наполняемости и создание свободных объемов в водохранилищах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей для приема паводковых вод находится на постоянном контроле Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.