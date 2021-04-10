Паводковая обстановка в Казахстане стабильная – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паводковая обстановка на территории страны остается стабильной. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

«Для проведения противопаводковых мероприятий и ликвидации ЧС весеннего периода в Акмолинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства из Павлодарской и Кызылординской областей. В Акмолинскую область направлены 19 человек личного состава, 2 единиц техники, 8 водооткачивающей техники и оборудований ДЧС Павлодарской области. В Костанайскую область направлены 27 человек личного состава, 2 единиц техники, 2 плавсредств, 8 водооткачивающей техники и оборудований ДЧС Кызылординской области. Сегодня с утра приданные силы и средства ДЧС Павлодарской области приступили к аварийно-спасательным работам в п. Караоткел Акмолинской области», - проинформировал Талгат Уали.

По его словам, за прошедшие сутки в целях снижения рисков ЧС, вызванных весенними паводками на территории Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей силами местных исполнительных органов и подразделениями МЧС проведена откачка 574359,6 м3 талых вод.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях очищено 4309 м водопропускных каналов и арыков.

В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях заготовлено более 7 тысяч и уложено свыше 4 тысяч мешкотар с инертным материалом.

Местными исполнительными Акмолинской,Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей из населенных пунктов вывезено 16443 м3 снега.

В целях предотвращения ледовых заторов на территории Баршинского и Кенжарыкского сельских округов Нуринского района Карагандинской области проводились работы по дроблению льда на трех участках.

В проведении профилактических работ принимали участие 1097 человек, 333 ед. техники, 74 ед. мотопомп и 15 плавсредств местных исполнительных органов, МЧС, МВД и организаций.

За прошедшие сутки в результате обильного таяния снега подтоплений жилых домов не зарегистрировано, произошло 12 переливов через дорожное полотно в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.

«9 апреля по состоянию на 20 часов в с. Новопокровка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области возникла угроза подтопления талыми полевыми водами улиц Береговая и Гагарина. На 9 часов 10 апреля в Бородулихинском районе селе Новопокровка вода спала. Из всех подтопленных придомовых территории по причине интенсивного снеготаяния на данный момент вода ушла, угроза подтопления снята. Ранее 9 апреля были эвакуированы 36 человек и размещены у родственников. В настоящее время все эвакуированные жители вернулись домой. Всего было задействовано 37 спасателей ДЧС ВКО и 2 единицы техники, 1 плавсредство и 4 мотопомпы, 19 военнослужащих воинской части № 68303 города Семей и 4 единицы техники, 30 сотрудников местных исполнительных органов и 15 единиц техники. Уложено 400 штук мешкотары. Мониторинг за ситуацией в поселке продолжается спасателями ДЧС ВКО и местными исполнительными органами», - сообщил Талгат Уали.

Между тем, в п. Коянды Акмолинской области остаются подтопленными три жилых дома. Как отметили в пресс-службе МЧС РК, подразделениями ДЧС и местных исполнительных органов производится откачка талых вод. Жители подтопленных домов в количестве 10 человек, из них 4 детей эвакуированы, размещены у родственников в Нур-Султане и п. Коянды.