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    Паводковая обстановка в Алматинской области стабильная - ДЧС

    30 Марта 2020, 17:07

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на сегодняшний день благодаря относительно теплой зиме паводковых явлений не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях отслеживания паводковой обстановки по области обеспечен ежедневный информационный обмен со службами РГП «Казгидромет», «Казводхоз», РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и водных ресурсов», АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» и ГУ «Казселезащита» о состоянии водохранилищ, бассейнов рек, снежного покрова и прохождения паводков», - пояснили в ведомстве.

    На данный момент в регионе 407 гидротехнических сооружений. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 187 тонн ГСМ, 10 тыс. тонн инертных материалов, 96 тыс. штук мешкотары.

    «Кроме того, в чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2020 год акиматами заложено 1,2 млрд тенге. В рамках агитационно-пропагандистских мероприятий проведено 208 рейдов в населенных пунктах области, 300 сходов, где вручено более 20 тыс. памяток с правилами действий при паводках», - рассказали в пресс-службе.

    Спасатели региона заверили, что на сегодняшний день паводковая обстановка в целом стабильная, уровень воды в реках ниже нормы, наполнение водохранилищ в штатном режиме, на равнинной местности снег отсутствует.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Безопасность Паводок МВД РК
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