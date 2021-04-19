Паводковая обстановка нормализовалась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из 19 противопаводковых штабов городов и районов Акмолинской области семь прекратили свою работу в связи со стабилизацией обстановки. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Подразделения ДЧС Акмолинской и Павлодарской областей, а также личный состав войсковой части полка гражданской обороны 52/859 Карагандинской области, ранее направленные в Атбасарский, Целиноградский, Астраханский районы для проведения противопаводковых мероприятий, вернулись в место постоянной дислокации.

«Решение о выводе дополнительной группировки спасателей принято противопаводковым штабом в связи с выполнением основного объёма работ и нормализацией паводковой обстановки в области. Нужно отметить, что в течение двух недель спасатели оказывали помощь по наращиванию защитных дамб, укладке мешкотары, откачке талых вод. Из 19 противопаводковых штабов городов и районов региона семь прекратили свою работу в связи со стабилизацией обстановки. В 12 районах проводится круглосуточный мониторинг за уровнем воды в реках Есиль, Нура и Колутон. Угрозы подтопления нет», - отметили в ведомстве.

Акмолинские спасатели выразили слова благодарности спасателям ДЧС Павлодарской области, а также военнослужащим войсковой части полка гражданской обороны № 52/859.

«Я с 2018 года проживаю в микрорайоне № 5 села Коянды. Как начал таять снег и пригревать солнце, возле нашего дома скопилось талая вода. Она не вошла в дом, спасатели днем и ночью производили откачку воды. Спасибо спасателям, что не допустили подтопление дома», - поблагодарила спасателей акмолинка Катипа Каликызы.

На центральной площади города Атбасара в связи с убытием группировки прошло торжественное мероприятие, на котором аким Атбасарского района Аманбек Калжанов выразил слова признательности и благодарности спасателям. За успешное выполнение поставленных задач они были отмечены благодарственными письмами.