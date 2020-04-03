Паводкоопасные участки проверили в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, глава региона Кумар Аксакалов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов облетели паводкоопасные зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в ходе облета была оценена ледовая обстановка на озерах Имантау, Малый и Большой Тарангул. Осмотрели русло реки Ишим и её притоков - рек Шарык, Аканбурлук, Бабыкбурлук, Иманбурлук, Жембарак, Камысакты - плотину Сергеевского водохранилища.

«Группа на борту внимательно изучала паводковую обстановку и определяла меры по защите населения в случае осложнения ситуации. В ходе облёта были внесены корректировки в осуществляемые и планируемые мероприятия по защите населения. В целом, влагозапасы сохраняются в южных районах области – в Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Тимирязевском. В центральной, северной и северо-восточной частях снежный покров практически весь сошёл», - отметили в пресс-службе.

Для оперативного реагирования приведена в готовность группировка сил и средств департамента по ЧС в составе 484 человек, 155 единиц техники, 8 единиц плавательных средств и 72 единиц мотопомп.

«Сейчас в регионе наблюдается благоприятное прохождение весеннего периода», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по прогнозам синоптиков в апреле в области ожидается теплая погода. Проводится мониторинг наполняемости водохранилищ. Наблюдается повышение уровня воды в реке Есиль.