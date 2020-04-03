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    Паводкоопасные участки проверили в Северо-Казахстанской области

    3 Апреля 2020, 18:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, глава региона Кумар Аксакалов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов облетели паводкоопасные зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в ходе облета была оценена ледовая обстановка на озерах Имантау, Малый и Большой Тарангул. Осмотрели русло реки Ишим и её притоков - рек Шарык, Аканбурлук, Бабыкбурлук, Иманбурлук, Жембарак, Камысакты - плотину Сергеевского водохранилища.

    «Группа на борту внимательно изучала паводковую обстановку и определяла меры по защите населения в случае осложнения ситуации. В ходе облёта были внесены корректировки в осуществляемые и планируемые мероприятия по защите населения. В целом, влагозапасы сохраняются в южных районах области – в Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Тимирязевском. В центральной, северной и северо-восточной частях снежный покров практически весь сошёл», - отметили в пресс-службе.

    Для оперативного реагирования приведена в готовность группировка сил и средств департамента по ЧС в составе 484 человек, 155 единиц техники, 8 единиц плавательных средств и 72 единиц мотопомп.

    «Сейчас в регионе наблюдается благоприятное прохождение весеннего периода», - подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, по прогнозам синоптиков в апреле в области ожидается теплая погода. Проводится мониторинг наполняемости водохранилищ. Наблюдается повышение уровня воды в реке Есиль.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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