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    Паводкоопасные регионы назвали в Казахстане

    17 Февраля 2022, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК назвал паводкоопасные регионы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская , Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками относятся ЗКО, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области», - сообщил Рустамбек Амрин.

    По словам спикера, процесс снегонакопления продолжается и окончательный прогноз на паводок Казгидрометом готовится по состоянию на 1 марта.

    В ведомстве добавили, что за последние пять лет от паводков пострадали 165 населенных пунктов в десяти регионах страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Паводок МЧС
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