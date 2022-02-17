Паводкоопасные регионы назвали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК назвал паводкоопасные регионы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, также учитывая наличие ледяной корки под снегом, определены паводкоопасные регионы. К регионам с высокими рисками относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская , Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. К регионам со средними рисками относятся ЗКО, Актюбинская, Павлодарская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области», - сообщил Рустамбек Амрин.

По словам спикера, процесс снегонакопления продолжается и окончательный прогноз на паводок Казгидрометом готовится по состоянию на 1 марта.

В ведомстве добавили, что за последние пять лет от паводков пострадали 165 населенных пунктов в десяти регионах страны.