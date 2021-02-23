Паводки: в бассейнах каких рек снегозапасы превышают норму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы снегозапасов в бассейнах рек не превышают нормы. Об этом сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предварительного прогноза «Казгиродмета», объемы снегозапасов в бассейнах рек в пределах и ниже нормы. За исключением Акмолинской области, где в бассейнах реки Шагалалы объем снегозапасов превышает 29%. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях на реках Есиль и Тогузак снегозапасы в пределах нормы. Средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 70-75%», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

В то же время по его словам, необходимо держать запас свободных объемов (20-30%).

Как уточнили в ведомстве, на 17 февраля наполнение Шульбинского водохранилища составляет 85%, Бухтарминского – 73%, Петропавловского – 89%, Селетинского – 69%, Щерубай-Нуринского – 70,5%, Самаркандского – 74,9% и Астанинского – 75,3%.

«В этой связи, акиматам и Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо контролировать уровень заполняемости водохранилищ», - отметил министр.

Он также напомнил, что в начале марта планируется проведение Республиканского командно-штабного учения «Коктем-2021», в ходе которого будет проверена готовность Государственной системы гражданской защиты.