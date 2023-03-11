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    Паводки разрушили участок трассы в Атырауской области

    11 Марта 2023, 12:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Талые воды размыли участок дороги в Кызылкогинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, паводки разрушили участок автодороги областного значения сообщением «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз». Вода разделила дорогу на 248-260 километрах между центром Кызылкогинского района села Миялы и селом Жангельдин.

    «В настоящее время движение по дороге «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз» для всех видов автотранспорта закрыто», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.


    Ранее сообщалось, что два села в Кызылкогинском районе подтоплено талыми водами в Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Видео Паводок Регионы Дороги Вода Атырау
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