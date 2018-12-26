-
-
-
-
-
18:32 364
-
-
-
-
-
-
18:09 2193
-
-
-
-
-
17:15 142
-
17:01 165
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:49 485
-
-
-
-
-
-
Павлодарцы смогут получать госуслуги в новом фронт-офисе «Open Pavlodar»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фронт-офис «Open Pavlodar», где будут оказывать госуслуги по принципу одного окна, открылся сегодня в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
Участие в торжественном открытии фронт-офиса приняли аким Павлодарской области Булат Бакауов и зампредседателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. «Open Pavlodar» включает в себя 5 операционных залов, в которых можно получить самые различные услуги. Это зал государственных услуг, зал обслуживания предпринимателей, зал цифрового ЦОНа, общественная приемная акима Павлодара и зал самообслуживания.
«В зале государственных услуг посетители смогут получить государственные услуги, начиная от постановки в очередь в детский сад и заканчивая получением архитектурно-планировочного задания, - представил гостям новый центр аким города Ануар Кумпекеев. - В зале обслуживания предпринимателей бизнесмены могут получить интересующую их информацию у представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
В зале цифрового ЦОНа любой желающий может получить те же услуги, что и в других центрах обслуживания населения. В зале самообслуживания установлены моноблоки и принтер для самостоятельной работы с компьютером и Интернетом. Кроме того, в новом центре расположены кабинет нотариуса, расчетная касса ТОО «Павлодарэнергосбыт» и кабинет медиации. Для тех, кто нуждается в получении информации, предусмотрена специальная touch-панель с интерактивной системой.
«Чтобы оперативно получить информацию о том, какие документы нужны для получения того или иного пособия, или номер очередности, необязательно брать талончик и идти к специалисту, - отметил руководитель компании Shion Group, разработавшей систему, Макар Арляпов. - Таким образом, мы упростили сроки приема граждан и сроки исполнения услуг».
Фронт-офис открыли на первом этаже в административном здании по улице Кривенко, 25. В нем разместились 6 государственных органов акимата города, которые будут оказывать 29 государственных услуг.
- 25 социальных павильонов построят в Карагандинской области
- Госслужащие Туркестанской области отказались от преподнесенных им подарков
- Четвертый НПЗ пока строиться не будет - Канат Бозумбаев
- В морозы акмолинцы бесплатно подвозят стоящих на остановках земляков
- $5 млрд будет вложено в расширение и бурение новых скважин на Карачаганаке
- Как жители Астаны помогают друг другу в морозы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана