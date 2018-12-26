Павлодарцы смогут получать госуслуги в новом фронт-офисе «Open Pavlodar»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фронт-офис «Open Pavlodar», где будут оказывать госуслуги по принципу одного окна, открылся сегодня в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Участие в торжественном открытии фронт-офиса приняли аким Павлодарской области Булат Бакауов и зампредседателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова. «Open Pavlodar» включает в себя 5 операционных залов, в которых можно получить самые различные услуги. Это зал государственных услуг, зал обслуживания предпринимателей, зал цифрового ЦОНа, общественная приемная акима Павлодара и зал самообслуживания.

«В зале государственных услуг посетители смогут получить государственные услуги, начиная от постановки в очередь в детский сад и заканчивая получением архитектурно-планировочного задания, - представил гостям новый центр аким города Ануар Кумпекеев. - В зале обслуживания предпринимателей бизнесмены могут получить интересующую их информацию у представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».





В зале цифрового ЦОНа любой желающий может получить те же услуги, что и в других центрах обслуживания населения. В зале самообслуживания установлены моноблоки и принтер для самостоятельной работы с компьютером и Интернетом. Кроме того, в новом центре расположены кабинет нотариуса, расчетная касса ТОО «Павлодарэнергосбыт» и кабинет медиации. Для тех, кто нуждается в получении информации, предусмотрена специальная touch-панель с интерактивной системой.





«Чтобы оперативно получить информацию о том, какие документы нужны для получения того или иного пособия, или номер очередности, необязательно брать талончик и идти к специалисту, - отметил руководитель компании Shion Group, разработавшей систему, Макар Арляпов. - Таким образом, мы упростили сроки приема граждан и сроки исполнения услуг».

Фронт-офис открыли на первом этаже в административном здании по улице Кривенко, 25. В нем разместились 6 государственных органов акимата города, которые будут оказывать 29 государственных услуг.



