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    Павлодарской школе имени Бауыржана Момышулы передали капсулу с «вечным огнём»

    9 Марта 2020, 17:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уникальную капсулу павлодарской школе имени Бауыржана Момышулы вручили в ходе очередного тура акции «Факел Победы, посвящённой 75-летию Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Капсула с «вечным огнем», привезённая павлодарскими поисковиками, торжественно была передана средней общеобразовательной школе имени Б. Момышулы», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Передача огня состоялась во время второго тура городской акции «Факел Победы» среди учащихся школ Павлодара, посвящённой 75-летию Победы. Второй тур прошёл в школе-лицее № 16 Павлодара.

    «Цель - формирование у учащихся активной гражданской позиции, воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма, знание военных песен и их роли в военное время, поддержка талантливой молодёжи, развитие лучших традиций художественной самодеятельности», - отметили в облоно.

    Во втором туре акции приняли участие более 100 школьников и учителей, выступили учащиеся школ № 16, 28, 30, 11, 35, 33. Учащиеся школ №№ 16 и 35 посвятили свои выступления блокадному Ленинграду, в котором жили и сражались со смертью миллионы жителей, в ребята из школы № 28 рассказали о битве под Москвой и героическом подвиге прадедов.

    «По итогам выступления учащиеся школ № 16, 28, 35 примут участие в финальной акции «Факел Победы, - добавили в управлении. - Акция проходит с 19 февраля, продлится до 25 марта 2020 года».


    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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