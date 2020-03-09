Павлодарской школе имени Бауыржана Момышулы передали капсулу с «вечным огнём»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Уникальную капсулу павлодарской школе имени Бауыржана Момышулы вручили в ходе очередного тура акции «Факел Победы, посвящённой 75-летию Победы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Капсула с «вечным огнем», привезённая павлодарскими поисковиками, торжественно была передана средней общеобразовательной школе имени Б. Момышулы», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Передача огня состоялась во время второго тура городской акции «Факел Победы» среди учащихся школ Павлодара, посвящённой 75-летию Победы. Второй тур прошёл в школе-лицее № 16 Павлодара.

«Цель - формирование у учащихся активной гражданской позиции, воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма, знание военных песен и их роли в военное время, поддержка талантливой молодёжи, развитие лучших традиций художественной самодеятельности», - отметили в облоно.

Во втором туре акции приняли участие более 100 школьников и учителей, выступили учащиеся школ № 16, 28, 30, 11, 35, 33. Учащиеся школ №№ 16 и 35 посвятили свои выступления блокадному Ленинграду, в котором жили и сражались со смертью миллионы жителей, в ребята из школы № 28 рассказали о битве под Москвой и героическом подвиге прадедов.

«По итогам выступления учащиеся школ № 16, 28, 35 примут участие в финальной акции «Факел Победы, - добавили в управлении. - Акция проходит с 19 февраля, продлится до 25 марта 2020 года».



