Павлодарское волонтёры разыскивают родственников представленного к награде участника ВОВ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ветеран Великой Отечественной войны жил в Павлодаре, в 1985 году был награждён Орденом Отечественной войны второй степени, который попал в руки бойцов поискового отряда «Майдан жолы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» передали Орден Отечественной войны второй степени № 4299966», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

Он отметил, что при содействии ответственного секретаря общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елены Цунаевой из Москвы удалось установить личность обладателя награды по учётной карточке военнослужащего.

«Орден был вручён ветерану Алексеенко Владимиру Константиновичу, 1925 года рождения, уроженцу станции Купино Новосибирской области. Награждён приказом министра обороны ССР от шестого апреля 1985 года № 85 (орденская книжка Б №156616), - уточнил А. Шитов.

Он рассказал, что на момент представления военнослужащего к этой награде он жил в городе Павлодаре Казахской ССР, на улице Айманова, в доме № 50, в квартире № 60. Отряд «Майдан жолы» побывал в этой квартире – никто из новых жильцов не знает о ранее жившем там Владимире Константиновиче Алексеенко.

«Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску родственников, хотим вернуть орден в семью!» - обратился Александр.

По его словам, информацию можно передать в Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы» по номеру телефона 8777-461-73-78 и адресу электронной почты alex.shitov@mail.ru.





Фото предоставлены А. Шитовым.



