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    Павлодарский студент стал чемпионом мира по паэурлифтингу

    29 Сентября 2021, 20:05

    ХАЛЬМСТАД. КАЗИНФОРМ - Студент Высшего колледжа Торайгыров университета, г.Павлодар, Александр Иванов стал чемпионом мира по паэурлифтингу, передает МИА «Казинформ».

    В шведском Хальмстаде продолжаются чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходят с 23 сентября по 3 октября, в них участвует более 600 сильнейших атлетов со всего мира.

    Как сообщили в пресс-службе вуза, на соревнованиях в Швеции он мастерски обошел соперников, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.

    В г. Хальмстаде казахстанцы завоевали несколько медалей в троеборье и первенствах. Четыре из них – у спортсмена Александра Иванова.

    Семнадцатилетний спортсмен выступил в весовой категории 66 кг, не оставив соперникам ни единого шанса на победу, в сумме поднял 530 кг.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Образование Вузы Спорт
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