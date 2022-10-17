Павлодарский школьник нашел медаль фронтовика, а поисковики – родных солдата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Найденную тринадцатилетним Абылаем Толеубаем на прогулке в Экибастузе медаль «За отвагу» передали сыну фронтовика Канату Айтжановичу Жапабаеву в краеведческом музее города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награда принадлежала ветерану Великой Отечественной войны Айтжану Жапабаеву.

«Благодаря скоординированной работе поисковиков разных стран, была возвращена семье участника Великой Отечественной войны боевая медаль «За отвагу», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» экскурсовод Экибастузского городского историко-краеведческого музея Марзияш Аубакирова.

Он отметила, что в Павлодаре с родителями живет тринадцатилетний Абылай Толеубай. Летом Абылай гостил у родственников в селе Торткудук под Экибастузом. Однажды на прогулке мальчик нашел медаль «За отвагу». В семье мальчика чтят воинов Великой Отечественной войны (оба прадеда Абылая — герои войны), поэтому найденную медаль Абылай показал маме, Гаухар Токешевне, которая работает учителем. Она обратилась к учителю истории павлодарской школы № 26 Дулату Омарову с просьбой рассказать о находке павлодарским поисковикам отряда «Панфиловшылар».

«Началась серьезная работа по поиску бойца по номеру награды. Подключили российских поисковиков сводного поискового отряда «Русич» из города Белокуриха Алтайского края и московского отряда «Вымпел-поиск». В частности, большую работу проделал поисковик отряда «Вымпел-поиск» Вячеслав Николаевич Овсиенко», - добавила М. Аубакирова.

Как оказалось, по номеру найти хозяина медали в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации нет возможности. Поисковики сделали необходимые запросы по своим каналам.

«Через месяц пришел ответ: медаль «За отвагу» принадлежит красноармейцу Айтжану Жапабаеву. Выяснилось, что родственники бойца живут в той же деревне Торткудук, откуда он призывался на фронт», - добавила экскурсовод.

По ходу поискового расследования нашлась и запись в архиве экибастузского «Бессмертного полка»: «Красноармеец Айтжан Жапабаев родился в 1919 году в Баянаульском районе. Был мобилизован в 1941 году.

В семье солдата сохранились справки далеких лет, где написано: «Первое боевое крещение Жапабаев принял на Курской дуге. В 1943 году при разведке боем у деревень Суглица и Юшково под минометным, пулеметным и автоматным огнем шел вперед, уничтожая немцев, первым врывался в эти деревни. Проник в тыл врага у деревень Усть-Демино и Колбино, в результате чего были найдены важные документы противника.

Вечером 31 августа 1943 года, находясь на правом фланге 491 стрелкового полка, с боем первым ворвался в окопы фашистов между деревнями Хизма и Семенково и отбил две контратаки, а в 4 часа утра советские части вошли в деревни Семенково и Брин.

Жапабаев с боями прошел по территории Западной Украины, Прибалтики и Польши. Войну закончил у границ Германии».

По словам М. Аубакировой, Айтжан Жапабаев был удостоен медалей «За отвагу», «За освобождение Украины», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», был дважды ранен. По воспоминаниям односельчан, на его теле не было живого места от шрамов. В послевоенное время трудился в руднике. Фронтовые раны дали знать о себе, и он скончался в возрасте 50 лет в 1969 году.

Сегодня Абылай Толеубай передал найденную им медаль сыну героя войны Канату Айтжановичу Жапабаеву в экибастузском городском краеведческом музее. Встречу провела экскурсовод музея Марзияш Аубакирова.



