Павлодарский полицейский стал вторым на ЧМ по кикбоксингу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Старший лейтенант полиции из Павлодарской области Нурсултан Хасанов выиграл «серебро» чемпионата мира по кикбоксингу в Анталье. Свою победу он посвятил Первому Президенту Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне в турецком городе Анталья прошёл чемпионат мира по кикбоксингу. Спортивную честь страны в зрелищном виде спорта защищал Нурсултан Хасанов.

«В напряжённом бою с сильными соперниками, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, наш полицейский в очередной раз защитил свои титулы. 28-летний полицейский в финальном поединке за главный трофей по кикбоксингу в весе до 67 килограммов встретился с участником из Грузии и завоевал серебряную медаль», - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Ровесник суверенитета страны Нурсултан Хасанов, старший лейтенант полиции, родился седьмого мая 1991 года в селе Иртышск Павлодарской области и по праву считает себя ровесником независимого Казахстана, отметили в правоохранительных органах. «Возмужание нашего молодого коллеги шло одновременно со становлением казахстанской государственности. Они вместе делали первые шаги и учились всему новому, - добавили в ведомстве. - Спортом стал увлекаться в четырнадцать лет. Упорство, трудолюбие и целеустремленность позволили ему добиться хороших результатов в спорте». Нурсултан больше десяти лет тренируется у заслуженного тренера Казахстана по кикбоксингу Сабыржана Жакупова. И это не первая совместная спортивная победа Нурсултана Хасанова и его тренера. По словам полицейских, их коллега уже много лет достойно представляет Казахстан на международной арене. Нурсултан - чемпион Азии 2012 и 2015 годов, обладатель Кубка мира и чемпион мира по кикбоксингу.

Старший лейтенант считает День независимости самым важным для казахстанцев и гордится тем, что его большая страна уверенно встала в ряды наиболее успешных государств мира. «Родиться в год провозглашения Казахстаном независимости — большая честь. И, когда я родился, родители меня назвали в честь Первого Президента, чтоб я добился больших высот в жизни, поэтому я осознавал важность внесения своего вклада в развитие и процветание своей Родины, - поделился полицейский. - Я был во многих странах, поэтому могу сравнивать Казахстан с другими странами, и это сравнение меня радует, ведь наглядно заметно, как успешно развивается и как быстро завоёвывает авторитет моя Родина». Нурсултан мечтает стать генералом. Для этого он старается достичь хороших показателей в работе, занимается самосовершенствованием и спортом, ведь полученные навыки на рингах и бойцовских коврах помогают ему и на службе, где зачастую приходится сталкиваться с разными правонарушителями, утверждают его коллеги.