Павлодарский поисковый отряд ищет родных фронтовика Курбанова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарскому поисковому отряду «Майдан жолы» передали найденную в Ленинградской области РФ фляжку гвардии младшего сержанта Геннадия Георгиевича Курбанова, который в списках пропавших без вести не значился и, возможно, выжил в боях, а призван был на фронт в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Нур-Султане на площадке международной конференции «Донести правду и сохранить память о тех, кто защитил мир» заместитель командира поискового отряда «Эдельвейс» (город Северодвинск, Россия) Александр Щетнев в торжественной обстановке передал командиру павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александру Шитову именную флягу уроженца КазССР Курбанова Геннадия Георгиевича», - рассказали в этом поисковом отряде журналистам.

Как оказалось, ещё в 2011 году отряд «Эдельвейс» на Квадратной Поляне в районе Гайтолово, в блиндаже, нашли фляжку. Она была без бойца. Но на ней было написано: «Курбанов Геннадий Георгиевич 1914 гр. Казахская ССР Павлодарский край. Призван в армию в 1940 году». Александр Щетнев сообщил, что определил по базе: пропавшим без вести такой солдат не значился; поисковик нашёл данные о нём в наградных документах.

«Оказывается, он выжил в сентябрьских боях 1942 года на Квадрате, уже в 1943 году форсировал Днепр. Дважды награждён медалью «За боевые заслуги»; дата подвига - 02.10.1943, вторая награда в 1944 году», - отметил командир павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» А. Шитов.

Как стало известно, Геннадий Георгиевич Курбанов дослужился до гвардии младшего сержанта, родился в 1914 году. На фронт был призван Кагановичским районным военным комиссариатом одноимённого района (ныне – зона города Аксу Павлодарской области) Павлодарской области Казахской ССР. Попал в воинскую часть 282-го гвардейского полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии третьего Украинского фронта. На службу поступил в 1941 году.

«И больше информации по этому солдату нет; возможно, Курбанов Геннадий Георгиевич выжил в пекле. Хотелось бы узнать его судьбу, найти родственников и передать реликвию домой, - добавил Александр Шитов.

Фото предоставлены А. Шитовым.



