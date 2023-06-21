Павлодарский НХЗ остановлен на ремонт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый капитальный ремонт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Плановый капитальный ремонт на ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» проводится в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения промышленной безопасности. График работ утвержден Министерством энергетики РК и предусматривает временную приостановку эксплуатации Павлодарского НХЗ с 20 июня по 19 июля 2023 года.

Основной объем выполняемых работ в период планового капитального ремонта предприятия — это работы по техническому освидетельствованию, ремонту и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования (трубопроводов, печей, паропроводов и др.). В соответствии с требованием закона РК «О гражданской защите» и действующих отраслевых нормативов, во время проведения вышеуказанных работ требуется полное приостановление эксплуатации технологических объектов завода.

На время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива (соответственно — 37 тысяч и 47 тысяч тонн) накоплены в достаточном количестве. Данный объем позволит равномерно отгружать продукцию в течение всего ремонта предприятия.

Сроки проведения планово-предупредительных работ на НПЗ КМГ в 2023 году были распланированы с учетом специфики работы технологических мощностей заводов и баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана. Ранее, в соответствие с графиком, с 15 марта по 7 апреля 2023 года был проведен ремонт на Шымкентском НПЗ (ТОО «ПКОП»).