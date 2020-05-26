Павлодарских выпускников и их родителей предупредили об ответственности за массовые празднования

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — На «линейках» по случаю «последнего звонка» будут необходимы обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением №7 от 20 мая главного государственного санитарного врача Павлодарской области введён запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. В этой связи департамент полиции области предупреждает родителей, выпускников десятых, одиннадцатых классов, а также работников образовательных организаций о запрете проведения массовых мероприятий в объектах общественного питания - кафе, ресторанах, столовых и так далее, пикниках на природе - в лесу, на дачных участках, на съёмных квартирах и в других местах отдыха - банях, саунах, зонах отдыха», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

За нарушения карантинных ограничений к административной ответственности по статье 462 КРКоАП «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований» будут привлечены организаторы мероприятий, отметили стражи порядка.

«Вместе с тем, в случае массового заражения коронавирусной инфекцией предусмотрена уголовная ответственность», - подчеркнули в департаменте.Кроме того, предусмотрена административная ответственность субъектов предпринимательства за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях ночью без сопровождения законных представителей, родителей за нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне домов ночью, а также невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

«Третьего-четвёртого июня по области для выпускников одиннадцатых классов проводятся торжественные «линейки«, посвящённые «последнему звонку». При этом в соответствии с постановлением №7 от 20 мая 2020 года главного государственного санитарного врача Павлодарской области необходимо обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции«, - подчеркнули в полиции.

