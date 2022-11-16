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    Павлодарские юные художники стали призерами международного конкурса «Сиқырлы бояулар әлемінде»

    16 Ноября 2022, 14:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Призы международного конкурса «Сиқырлы бояулар әлемінде» получили юные художники из Павлодара. В числе победителей – ученицы детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО Павлодара Анастасия Григораш и Индира Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учащихся детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО Павлодара приняли участие в международном конкурсе «Сиқырлы бояулар әлемінде», посвященном Году детей в Казахстане, - сообщили в отделе образования Павлодара. - Павлодарские юные художники направили 29 работ учащихся 10-17 лет, по итогам конкурса заняли 2 призовых места».

    Конкурс был организован школой искусств № 2 - клубом ЮНЕСКО Астаны дистанционно. В нем приняли участие более 360 детей из разных регионов Казахстана. По условиям конкурса участники представили творческие работы о нашей республике.

    «В числе победителей за работу «Мелодия казахской степи» в смешанной технике - Григораш Анастасия (13 лет). Второе место за работу «Переплетение времен» в смешанной технике заняла Нургалиева Индира (14 лет), - отметили в городском отделе образования.

    «Григораш Анастасия - девочка с очень большим творческим потенциалом, в каждую свою работу вкладывает художественные навыки. Нургалиева Индира - победитель конкурсов разных уровней, талантливая ученица», - сказала их руководитель, педагог школы Светлана Рейн.

    Анастасия летом приняла участие в республиканском пленэре-мастер-классе под эгидой ЮНЕСКО и стала его победителем. В сентябре 2022 года она оказалась финалисткой республиканского тура международного конкурса The Planet of Art. Кроме того, она победитель международного конкурса «Красная книга глазами детей» в 2021 году.

    Фото детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО Павлодара.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Культура
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