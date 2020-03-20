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    Павлодарские волонтеры принимают активное участие в акции «Біз біргеміз! Nur Otan»

    20 Марта 2020, 15:16

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре дан старт республиканской акции «Біз біргеміз! Nur Otan», передает pavlodarnews.kz.

    Павлодарские организаторы акции уже оказали помощь 100 жителям областного центра.

    «Это многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные, - говорит председатель филиала «Jas Otan» по Павлодарской области Габит Хафиз. - Для помощи нуждающимся в этот непростой период объединились госучреждения, НПО, депутаты гормаслихата, волонтеры и различные молодежные организации. В бесконтактном режиме волонтеры доставят павлодарцам продуктовые наборы, средства гигиены, маски и салфетки».


    В регионе сформированы мобильные бригады волонтеров из числа активистов молодежного движения. По примеру европейских коллег они обеспечат бесконтактную раздачу благотворительной помощи.


    Получившая продуктовый набор 70-летняя пенсионерка Рахима Шугаипова поблагодарила молодежь за помощь в столь сложное время. Воспитывающая шесть внуков и трех правнуков апашка отметила, что это стало для нее приятной неожиданностью.

    Акция продлится до 27 марта. В течение этого времени планируется охватить около 1000 семей.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Нур Отан Волонтёрство
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