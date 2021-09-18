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    Павлодарские студенты получили шесть стипендий Фонда Назарбаева

    18 Сентября 2021, 23:45

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отбор молодые люди прошли из 350 учащихся со всей республики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На стипендию претендовало свыше 350 студентов-отличников из всех регионов Казахстана. Только 80 стали её обладателями», - рассказали в одном из павлодарских университетов.

    Четыре стипендии в направлении «Наука и искусство» заслужили учащиеся павлодарского музколледжа, ещё две за «Науку» – студенты Торайгыров университета и Инновационного Евразийского университета.

    Среди стипендиатов - студент третьего курса инженерно-технологического факультета ИнЕУ, лидер вузовского комитета по делам молодёжи, активный участник волонтёрских и студенческих движений Александр Петренко.

    «Чтобы получить стипендию, нужно закончить как минимум два курса на отлично и иметь достижения в области науки или творчества, а также в общественной деятельности. Я выиграл стипендию по направлению «Наука», - отметил он. - Мои работы и проекты касаются городского планирования (урбанистики), экологии, вопроса использования энергоэффективных и зелёных технологий».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Вузы
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