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    Павлодарские спасатели спустили с горы сломавшего ногу туриста

    30 Июня 2023, 14:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Отдыхавшему в Павлодарской области мужчине наложили шину и эвакуировали его с помощью альпинистского снаряжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 08.45 поступило сообщение о том, что в доме отдыха «Березовая роща» мужчина на горе сломал ногу«, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На место выехали 5 человек и одна единица техники. Мужчина 2002 года рождения отдыхал в Павлодарской области, приехал из Караганды.

    «Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь с наложением шины на левую ногу, затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 200 метров на расстоянии 600 метров, после передали сотрудникам 103», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Туризм Происшествия МЧС
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