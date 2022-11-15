Павлодарские школьники заняли второе место конкурса «Первый шаг к великому изобретению»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ребята не только получили ценный опыт в проектировании, но и поделились своим опытом в области технического моделирования. Как отметило жюри республиканского конкурса, все работы сборной Павлодарской области соответствовали критериям технического отбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 160 участников из всех областей Казахстана представляли проекты в области технического конструирования действующих моделей автотранспорта, водного транспорта, авиации, теплоэнергетики, альтернативной энергетики, строительства, промышленности, военной техники, сельскохозяйственной техники, космической техники и ракетостроения», - сообщили в Павлодарском областном Дворце школьников имени М. Катаева.

Таким был масштаб республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению», который был организован в рамках Года детей республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования Минпросвещения Казахстана.

Традиционно сборная Павлодарской области была сформирована на базе Дворца школьников. Руководителем сборной была Гульнар Баубекова. В команду вошли 10 школьников-победителей областного этапа конкурса: воспитанники Дворца школьников Анастасия Ильченко, Алияр Садуев, Диас Каратай, воспитанники Детской технической школы Акжан Жангазинов, Ярослав Гаврилов, воспитанник Детской технической школы Богдан Захаров, воспитанник ОДК «Кайнар» города Экибастуз Аян Авилдибек, воспитанник областной специализированной военной школы-интерната имени Кабанбай батыра Даурен Иглик, учащийся Таволжанской школы Успенского района Родион Глухов и ученица школы № 17 Павлодара Амина Тадчетдинова.

«Первое место в номинации «Военная техника» заняла модель квадрокоптера учащегося областной специализированной военной школы-интерната имени Кабанбай батыра Иглик Даурена (педагог - Касымов Каирбек Жумакаирович). Даурен собрал квадрокоптер нового типа, который может применяться как в военно-разведывательных, так и оборонных целях», - отметили в учебном заведении.

Богдан Захаров - воспитанник Детской технической школы, клуба авиамоделирования (педагог - Сергей Федорович Соц). Работа Богдана была связана с использованием цифровых технологий в авиамодельных кружках, она заняла первое место в республиканском туре.

Секция 3D-моделирования появилась сравнительно недавно на республиканском этапе конкурса. В этой номинации работа воспитанницы студии «Basic Design» Дворца школьников имени М.М. Катаева Анастасии Ильченко (педагог - Павел Игоревич Сербиненко) заняла 3 место.

«Уметь видеть суть, нестандартно мыслить, владеть новыми методиками, технологиями, уметь применять их на практике - именно эти способности демонстрировали участники на конкурсе инновационных идей», - отметила Гульнар Баубекова.

Фото dshk.kz