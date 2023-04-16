Павлодарские школьники привезли призы с астрономической олимпиады в Новосибирске

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанники астроклуба «Антарес» Павлодарского Дворца школьников имени М. Катаева заняли второе и третье места олимпиады «Малая медведица» в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Детско-юношеском центре «Планетарий» города Новосибирска проходила III Астрономическая олимпиада для школьников 5-7 классов «Малая Медведица». Организаторами являлись Астрономическое международное общество, Ассоциация планетариев, Научный совет по астрономии РАН, Большой Новосибирский планетарий, Молодежный образовательный Космоцентр (Звездный городок) и департамент образования города Новосибирска«, - сообщили в Павлодарском областном Дворце школьников имени М. Катаева.

Республику Казахстан представляли воспитанники астроклуба «Антарес». В команду вошли Добровольский Кирилл, учащийся 7 класса школы №4 города Павлодар, Майданов Адлен, учащийся 7 класса школы №4, Садуев Алияр, учащийся 6 класса лицея №8, Сагындык Асанали, ученик 5 класса лицея №8, Шарипхан Ерболат, ученик 5 класса лицея №8, Духтурбаев Елхан, ученик 5 класса школы №1.

Фото Павлодарского областного Дворца школьников имени М. Катаева

Организаторы олимпиады пригласили юных павлодарских астрономов на встречу с космонавтом Михаилом Корниенко. Он ответил на вопросы юных астрономов, поделился впечатлениями о космодроме Байконур, о котором у него остались теплые воспоминания, рассказал о работе с казахстанским космонавтом Айдыном Аимбетовым и передал ему большой привет.«Все ребята являются учащимися первого года обучения. Целью участия команды было формирование олимпийского резерва, ведь основные астроолимпиады начинаются со старших классов. «Малая Медведица» принимала участников более юного возраста, что дает возможность оценить потенциал новичков и уже внимательно подходить к подготовке команды к республиканским и международным мероприятиям«, - сказала руководитель астроклуба Гульнар Баубекова.По итогам олимпиады павлодарские ребята заняли призовые места: Шарипхан Ерболат - 2 место, Духтурбаев Елхан - 3 место. Председатель оргкомитета Михаил Гаврилов дал ценные указания по подготовке, отметил неплохой уровень знаний нашей сборной и пожелал ребятам удачи.У научных соревнований было «звездное» жюри. Председателем оргкомитета был Михаил Гаврилов кандидат физ.-мат. наук, ученый секретарь Научного совета по астрономии РАН, председатель Международной и Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады. Также в жюри были Николай Самусь доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН, сопредседатель Международной общественной организации «Астрономическое общество», и Сергей Масликов, кандидат физико-математических наук, президент Новосибирского Астрономического общества, автор олимпиады «Малая Медведица».

Фото Павлодарского областного Дворца школьников имени М. Катаева

«Малая Медведица» собрала более 70 участников. Научные соревнования включали 4 тура: теоретический, под куполом звездного неба, творческий тур и командный зачет. Кроме увлекательных научных состязаний, для участников была подготовлена развлекательная программа. Ребята посетили Новосибирский зоопарк, где недавно на свет появились белые медвежата, океанариум, побывали в музее эволюции Земли, технопарке, также была организована автобусная экскурсия с гидом по столице Сибири - Новосибирску.

Руководители команд участвовали в работе круглого стола, где каждый рассказывал о популяризации астрономии в своих регионах, делился опытом. Все посетили Малый Планетарий СГУГиТ.

