Павлодарские школьники получат премии ко Дню Республики

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ста школьникам Павлодарской области вручат премии ко Дню Республики. Всего в праздничную программу включили более 300 мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ко Дню Республики ста талантливым школьникам региона вручат ежегодную премию «Тәуелсіздік Ұландары». Мероприятие запланировали на 20 октября. Сумма премии – 50 МРП, или 159 тысяч тенге каждому школьнику. Об этом сообщил руководитель областного управления информации и общественного развития Балтабай Каппасов.

21 октября проведут церемонию вручения еще одной ежегодной премии – «Тәуелсіздік ұрпақтары». Отметят 20 молодых людей, проявивших себя в профессиональной, научной, творческой, общественной деятельности, а также имеющих спортивные достижения. Всего выделили 10 номинаций, в каждой будет по два победителя. Премия – по 500 тысяч тенге.

На брифинге в региональной службе коммуникаций Балтабай Каппасов добавил, что ко Дню Республики в области также запланировали социальные и экологические акции. Среди них – акция «Қыран елім – Қазақстаным». Жители региона планируют массово исполнить гимн, записать видеопоздравление и чествовать ветеранов труда, внесших весомый вклад в развитие области и страны.

«В рамках благотворительной акции «Жанашыр жүрек» и месячника «Қамқорлық» различными видами социальной поддержки охватили более 16 тысяч человек», – проинформировал Балтабай Каппасов.

Около 96 млн тенге получили престарелые люди, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи. В том числе предприятия помогли более 15 тысяч гражданам на 88 млн тенге.

Кроме того, благодаря частным пожертвованиям помощь получили 712 человек на 8 млн тенге.

«Акция продолжается. На выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки вакансий, а также массовые экологические акции под эгидой «Таза табиғат», – сообщил спикер.

В День Республики, 25 октября, среди молодежи этнокультурных объединений АНК состоится фестиваль патриотической песни «Өнеріміз саған, Қазақстан!».



