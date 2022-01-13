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    Павлодарские предприниматели собрали средства в помощь военным

    13 Января 2022, 06:19

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские предприниматели оказали спонсорскую помощь военнослужащим. Меценаты собрали более двух миллионов тенге и приобрели зимнюю обувь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарские предприниматели оказали спонсорскую помощь военнослужащим», - сообщили в Палате предпринимателей «Атамекен» Павлодарской области.

    Руководство региональной Палаты предпринимателей, бизнесмены Аурика Дяк, Берик Биятов, Жамиля Эрназарова и Кобланбек Кожин собрали спонсорские средства в размере двух миллиона 100 тысяч тенге для нужд военнослужащих. На эти деньги были закуплены и переданы в департамент полиции Павлодарской области 300 пар валенок.

    «Сейчас не только предприниматели, но и все граждане должны сплотиться, чтобы помочь друг другу, всей стране выйти из сложной создавшейся ситуации. Поэтому рука помощи тем, кому поддержка нужна, будет очень кстати», - отметил директор Палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Садвакасов.

    Фото РПП «Атамекен».

    Автор:

    Антон Гагарин

    Бизнес Павлодарская область Армия
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