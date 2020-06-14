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    Павлодарские поисковики нашли родных погибшего в годы ВОВ воина-казахстанца

    14 Июня 2020, 18:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Останки казахстанского солдата Петра Фёдоровича Бойцова, призванного на фронт Великой Отечественной войны и пропавшего без вести в 1943 году, московские поисковики нашли в марте в Смоленской области России, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Останки фронтовика Петра Бойцова были найдены российским поисковым отрядом «Застава Святого Ильи Муромца» из Москвы в Ельнинском районе Смоленской области. Был найден личный медальон солдата. Опознать личность военнослужащего, отметил командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, удалось, благодаря экспертизе, проведённой командиром московского отряда Андреем Фетисовым. В бланке была указана родственница Федосья Бойцова. Из личных вещей сохранились карандаш в гильзе, бритва и перочинный нож.

    «Служил он рядовым в 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Она сражалась в кровопролитных боях под Ельней, с августа по октябрь 1943 участвовала в Смоленской наступательной операции, - рассказал Александр Шитов. - Пётр Бойцов погиб в августе 1943 года».

    Когда Андрей Фетисов сообщил Александру Шитову новость о фронтовике из Павлодарской области, павлодарские поисковики сразу начали поиск родственников. Пётр Бойцов был призван Урлютюбским РВК, проживал в селе Михайловка Урлютюбского (ныне - Железинский) района Павлодарской области. В течение двух дней поисковый отряд «Майдан жолы» проводил опрос местных жителей, старожил села Михайловка, подключил аппарат акимата Железинского района, местных архивистов, но все попытки были тщетны. Никто не слышал о семье Бойцовых, а в архивах ничего не сохранилось. Необходимо было обращаться с запросом в миграционную службу.

    «На третий день поисковой работы поступил телефонный звонок командиру отряда «Майдан жолы». Это была Ольга Александровна Ширина - внучка Петра Бойцова. Её мама - родная сестра Петра Фёдоровича, - сообщил журналистам командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Первый наш разговор не состоялся, так как Ольга Александровна из-за сильных переживаний плакала и не могла успокоиться. Отложили разговор, договорились о личной встрече со всеми поисковиками и общественностью Павлодара».

    Как сказал А. Шитов, через пару дней Ольга Александровна Ширина оповестила всех родственников, проживающих в Германии и России, и состоялась долгожданная встреча, на которой собрались поисковики отряда «Майдан жолы», группа юных поисковиков-студентов высшего колледжа Инновационного евразийского университета, представители Павлодарского дома географии, архивные и музейные работники. Ольга Ширина на встрече показала семейные фотографии и рассказала историю своей семьи.

    «Бойцов Пётр Федорович родился в 1899 году в деревне Соловьёво Новгородской области. Перед революцией, в 1914-1915 годах, с семьёй переехал в село Михайловка (село в Железинском районе Павлодарской области - Казинформ). Имя мамы Варвара, умерла в 1962 либо 1963 году, - рассказала О. Ширина. - Отец Фёдор умер перед войной. Сёстры - Вера, Таисия, Ольга (мама Ольги Александровны)».

    По её словам, Федосья Бойцова - жена Петра Фёдоровича. У них была дочь Зинаида.

    «Пётр ушёл на фронт из села Михайловка и не вернулся, дочь Зина выросла и вышла замуж за уроженца села Михайловка Якова Исакова, у них родились дети Яков и Тамара, позже они переехали в Молдову. Федосья жила всё время с ними. После 1990 года связь утеряна, знаю, что Федосья и Зинаида уже умерли», - рассказала двоюродная внучка фронтовика.

    По словам Александра Шитова, теперь предстоит начать поиск родных в Молдове: правнука Якова Исакова и правнучку Тамару Исакову. Там же у павлодарских поисковиков есть друзья, с которыми они не первый год сотрудничают. К ним отряд «Майдан жолы» уже обратился, связавшись с председателем Национального координационного комитета «Победа» Алексеем Петровичем и командиром поискового отряда «Август» Василием Сеньковским.

    «Родственники воина должны знать, как сражался, погиб, и где похоронен их близкий человек, отдавший свою жизнь за Отечество. По данным отряда «Застава Святого Ильи Муромца» из-за массового захоронения хоронить останки казахстанского воина планируют в сентябре 2020 года под городом Ельня», - добавил А. Шитов.

    Фото предоставлены А. Шитовым

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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