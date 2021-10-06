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    Павлодарские поисковики ищут родственников солдата ВОВ из Казахстана

    6 Октября 2021, 07:45

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Останки казахстанского воина были обнаружены в Калмыкии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Поисковый отряд «Эхо войны» из Астрахани в рамках военно-археологической экспедиции в районе высоты 3,3 близ поселка Хулхута в Калмыкии обнаружил останки солдата. Имя – Нисанбаев Хабад(р/т)ай. По информации командира павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александра Шитова, членский билет ОСОАВИАХИМ солдату выдан в Западном Казахстане. Согласно повестке, бойцу надлежало явиться в военкомат Семиозерного района, улица Ленинская, 13 (военный комиссар Ермошкин), в 1940 году.

    «Место гибели солдата – Калмыцкая АССР, Черноземельский улус, период: сентябрь-ноябрь 1942 г. Предположительное место службы – 152 осбр или 107 гвсп (34 гвсд), 28 армия», – рассказал Александр Шитов.Контакты для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан, – Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» (г. Павлодар, email: alex.shitov@mail.ru; моб.: 8777-461-73-78). Фото предоставлено Александром Шитовым

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