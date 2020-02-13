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    Павлодарские поисковики ищут родственников погибшего в России фронтовика

    13 Февраля 2020, 09:47

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Под Санкт-Петербургом найдены останки павлодарского фронтовика Ембергена Асайнова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно помочь найти семью нашего земляка, просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего», - обратился к общественности командир Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

    В Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» обратился Евгений Кириллов за содействием в поиске родных солдата РККА.
    «В октябре-ноябре 2019 года активистами сводного поискового отряда «ОПОРА» Челябинск-Санкт-Петербург в Кировском районе Ленинградской области были найдены останки красноармейцев; интернациональный состав бойцов: украинец, русский и казах, наш земляк. У троих воинов при себе были стандартные солдатские медальоны, - отметил А. Шитов. - Поисковики отправили их в ЭКЦ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате один медальон прочитан полностью; два других находились в удовлетворительном состоянии, но требовали прочтения специалистом».
    Удалось установить имена бойцов. Номер записи на одном из медальонов - 6834646. Фамилия: Асайнов; имя: Емберген. Дата рождения: __.__.1900.
    «Дата и место призыва: 10.02.1942, Аральский РВК, Казахская ССР, Кзыл-Ординская обл., Аральский р-н. Воинское звание рядовой, - добавил Александр. - Причина выбытия - пропал без вести. Дата выбытия __.08.1943».
    Источником информации стал Центральный архив Московской области.
    Для связи по всем вопросам Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» предлагает обращаться по адресу: город Павлодар, Казахстан, e-mail: alex.shitov@mail.ru, телефон: 8 -777-461-73-78.


    Фото предоставил Александр Шитов.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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