Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Павлодарские поисковики ищут родных павшего в ВОВ красноармейца

    4 Июня 2022, 05:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В России найдены останки воина красноармейца Петра Дедова, уроженца Семипалатинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» обратились российские поисковики за содействием в поисках родственников. В ходе весеннего этапа Вахты памяти 2022 года были обнаружены останки бойца Дедова Петра Николаевича 1923 года рождения», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

    В медальоне указана жена Ткаченко Анна Степановна, добавил он. Дедов Петр Николаевич числится захороненным на кладбище, но по факту был обнаружен в окопе. Погиб солдат во время наступления 171 стрелковой дивизии на деревню Михалкино Старорусского района.

    «Сейчас активно ведется розыск родственников на территории Казахстана. Есть вероятность, что родственники находятся сейчас в России», - добавил поисковик.

    По сведениям из донесения о безвозвратных потерях, он родился в 1923 году в городе Семипалатинске, в совхозе 1 Турклеб. Воинское звание – красноармеец, а последнее место службы – 171 стрелковая дивизия.

    «Дата выбытия: 25 февраля 1943 года. Причина выбытия: убит», - добавил поисковик.

    Первичное место захоронения: Ленинградская область, Старорусский район, деревня Брагино, юго-восточнее на один километр, дивизионное кладбище.


    Фото предоставлены А. Шитовым

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия Память Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО