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    Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее

    17 Октября 2022, 21:45

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарка Дина Афанасьева стала третьей на WorldSkills Competition-2022 в Корее в компетенции «Веб-технологии». Ее соперниками были представители 24 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    «В Корее было непростое соревнование, готовилась к нему не один год. Хочу сказать огромное спасибо своему эксперту и тренеру за подготовку и старания, и родным за поддержку в непростые моменты», – сказала Дина Афанасьева.

    Первое место в категории «Web development» занял представитель Кореи – 757 баллов. Второе – у венгра, 750 баллов. Лишь пять баллов отделили его от Дины Афанасьевой и представителя Китая, разделивших третье место.

    По словам руководителя национальной сборной по пяти компетенциям WorldSkills Competition 2022 Speicial Edition Серика Жартыбаева, в городе Коян собрали молодых людей по компетенциям, связанным с высокими технологиями в сфере IT. В основном первые места завоевали представители Китая, Японии, Индии, Кореи. Победителей среди европейских стран единицы.


    «Были страны, которые не выиграли ни одной медали, – сказал Серик Жартыбаев. – Впервые на мировом чемпионате WorldSkills Казахстан занял призовое место. Каждый день начинали работать в шесть утра, это три часа ночи по Павлодару. Работали до вечера, эксперты выходили в 12 ночи. В компетенции «Веб-технологии» борьба было особенно жесткой, по баллам разница небольшая».

    Дина Афанасьева – выпускница колледжа информационных технологий. Она учится на третьем курсе Торайгыров университета по специальности информационные системы.

    Ранее 22-летняя павлодарка уже поднималась на пьедестал почета престижных соревнований. В 2020 году она стала победителем национального конкурса WorldSkills Kazakhstan. В прошлом году в австрийском Граце вошла в тройку лучших на европейском чемпионате Euroskills Graz.

    Фото: pavlodarnews.kz
    Павлодарская область Образование
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