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Павлодарская служба санавиации спасла в метель беременную девушку

21 Января 2020 02:03
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Павлодарская служба санавиации спасла в метель беременную девушку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работники бригады скорой помощи Павлодарской области доставили беременную пациентку из Иртышского района в областной центр, несмотря на закрытые из-за непогоды трассы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всё произошло в минувшую пятницу 17 января. В скорую помощь поступил звонок из Иртышской районной больницы, куда обратилась девушка на тридцатой неделе беременности с жалобами на высокое давление, - сообщила журналистам пресс-служба областной станции скорой помощи. - В Иртышск сразу же направили мобильную бригаду санитарной авиации в составе акушера-гинеколога и реаниматолога. Специалистам удалось стабилизировать состояние пациентки».

У девушки могли начаться преждевременные роды, и в этом случае недоношенному ребёнку понадобился бы специальный уход, поэтому её нужно было доставить в Павлодар. На тот момент департамент по чрезвычайным ситуациям из-за сильной метели объявил о закрытии всех дорог в регионе, рассказали в скорой.

«Несмотря на это, было решено транспортировать пациентку. Для этого на помощь вызвали сотрудников областного филиала «КазАвтоЖол» и полицейский патруль, которые сопровождали реанимобиль, - добавили в пресс-службе станции. - В тот же день девушку привезли в Павлодар. Сейчас она находится под наблюдением специалистов областного перинатального центра».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Антон Гагарин

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