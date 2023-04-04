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    Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара

    4 Апреля 2023, 21:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гранты в вузы США и Катара получила школьница из Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Выпускница NIS Павлодара Амира Артыкбаева получила полный грант сразу в два университета Лиги Плюща.

    «Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща, – сообщили в учебном учреждении. – Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира».

    Преподаватели считают, что важную роль в её успехе сыграли активная социальная деятельность и высокие академические показатели.

    «Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки», – уверена выпускница.

    Амире Артыкбаевой выслали приглашение сразу девять университетов: Brown University и Dartmouth College из Лиги Плюща, Northwestern University, Williams College, Amherst College, Wellesley College, Colby College в США, Carnegie Mellon Qatar в Катаре, а также University of British Columbia в Канаде.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Образование
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