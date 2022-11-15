Павлодарская полиция зарегистрировала шесть фактов ложных сообщений о терроризме

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во всех случаях информация о заложенном взрывном устройстве не подтверждается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 6 фактов ложных сообщений об акте терроризма», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Например, в августе в Павлодаре на электронный адрес областного суда поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Аналогичные сообщения поступили и в специализированный межрайонный суд по уголовным делам области, суды Актогайского, Майского районов и района Аккулы. В ходе досудебного расследования подозреваемого установили, им оказался несовершеннолетний житель Акмолинской области, добавили в ведомстве.

«Другой факт имел место в городе Павлодар 20 сентября, где неизвестный опубликовал сообщение в комментариях в Telegram-канале. Подозреваемый, 1984 года рождения, был установлен и задержан в тот же день. Мотивом послужила ссора с девушкой», - отметили в ДП.

21 сентября на специальную линию 112 поступило телефонное сообщение с абонентских номеров о том, что в школе имени Б.Момышулы «находятся террористы». Звонившего установили и в этом случае. Им оказался ученик 9 класса одной из школ зоны города Аксу. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан.

«При поступлении сообщения об акте терроризма на место сразу выезжают экстренные службы, и начинается эвакуация людей. Специалистами осуществляется проверка объектов и поиск взрывных устройств для недопущения возможных негативных последствий. К проведению данных мероприятий подключаются и другие экстренные службы, помощь которых, возможно, необходима другим», - дополнил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Во всех случаях информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Как правило, люди звонят и отправляют сообщения из хулиганских побуждений. За подобный поступок предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная.

По статье 273 УК Республики Казахстан предусмотрено наказание в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

«После этого для человека, совершившего преступление, предусмотренное этой статьей, судимость может нести неблагоприятные уголовно-правовые и общеправовые последствия, - прокомментировал Ж. Каиров. - Во-первых, это ограничение в правах. В будущем могут возникнуть препятствия при приеме на работу, при получении лицензии на оружие, и не только для них самих, но и близких родственников, ограничения на получение визы при выезде за границу и так далее».



