Павлодарская полиция задержала разыскиваемого в России насильника

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка Павлодарской области во время операции «Правопорядок» задержали 6 человек, находившихся в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДП региона, в ходе этого оперативно-профилактического мероприятия в регионе стражи порядка выявляли и пресекали грубые нарушения правил дорожного движения, обращали особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных и частных жилых домов, раскрывали по горячим следам преступления, а также те, которые были совершены раньше. Задержаны 6 человек, находившихся в розыске. Например, 30-летний гражданин Республики Таджикистан с ноября 2021 года скрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы.

«Полицией установлен и задержан мужчина, разыскиваемый управлением федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Омской области Российской Федерации. В 2004 году 43-летний мужчина на территории Российской Федерации совершил изнасилование», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров об итогах операции «Правопорядок».

Кроме того, полицейскими пресечено 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.

На особом контроле в дни операции оказалась безопасность несовершеннолетних. За два дня за нахождение ночью подростков в развлекательных заведениях или вне дома наказаны 87 родителей. За невыполнение родителями и другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 38 человек.

«За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений выявлен 161 житель области», - дополнил источник.



