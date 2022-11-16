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    Павлодарская полиция пресекла 81 факт незаконной охоты

    16 Ноября 2022, 13:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция пресекла 81 факт незаконной охоты. Стражи порядка за нанесение урона животному и растительному миру оштрафовали нарушителей на 650 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе профилактического мероприятия пресечен 81 факт незаконной охоты, все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 382 КРКоАП «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    По данным департамента полиции, в регионе продолжается операция «Браконьер». Стражи порядка проводят ее для выявления и пресечения браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов.

    «Рыбаки также не соблюдали правила, в отношении 38 правонарушителей составлены административные материалы по статье 383 КРКоАП «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», - добавил спикер.

    Выявили полицейские и случаи незаконной рубки деревьев, за это уже наказаны 11 человек. А двое жителей региона незаконно хранили незарегистрированное оружие, за что тоже привлечены к административной ответственности.

    «Наложено штрафов на сумму более 650 000 тенге», - подытожил Ж. Каиров.


    Фото: pavlodarnews.kz.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Экология МВД РК Браконьерство
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